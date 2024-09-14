Boğaziçi Üniversitesi'ne ilişkin yaşanan gelişmeler, sosyal medyada geniş yankı bulmaya devam ediyor. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Boğaziçi Üniversitesi'nin güncel durumuna yönelik sert eleştirilerde bulundu. Demirtaş, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Yazıklar Olsun. Koskoca Boğaziçi Üniversitesi'nin geldiği hale inanamıyorum."

Demirtaş, ayrıca 23 Derece adlı haber kanalını da tiye alarak Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyum atamaları sonrası yaşanan sürece dikkat çekti. Üniversitenin dünyanın en prestijli eğitim kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Demirtaş, atamalar sonrasında kurumun geldiği noktayı eleştirerek, "Staff listening room" durumuna düşürüldüğünü ifade etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan bu durum, eğitim dünyasında ve kamuoyunda geniş çapta tartışılmaya devam ediyor. Özellikle akademik özgürlükler ve üniversite yönetimine yapılan müdahaleler, öğrenciler ve akademisyenler tarafından tepkiyle karşılanıyor.