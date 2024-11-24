Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, Lefke Bezi ve El Dokuma Sanatçısı Gülay Çam Durak ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Kültür Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı Bakanlık Usta Lefke Bezi ve El Dokuma Sanatçısı Gülay Çam Durak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan’ı makamında ziyaret etti. İkili Bilecik’in unutulmaya yüz tutmuş mesleğinin yaşatılması, markalaşması, yaygınlaştırılması adına fikir alışverişinde bulundular.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Bircan, güzel çalışmaları için de teşekkür etti.