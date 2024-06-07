Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından 36 arıcıya varroa hastalığına karşı 1244 adet ilaç desteği sağladı.

Bilecik Arıcılar Birliği’ne kayıtlı 36 arıcı için yüzde 50 destekle temin edilen ve "Varroa" hastalığına karşı etkili olan ilaçların dağıtımı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nde yapıldı. Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal dağıtım programında yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, tarafından yapılan proje ile İlçemizde bulunan 36 arıcılarımıza yüzde 50 destekli varroa ilaçlarını teslim ettik dedi. Kaymakam Ünal İlçemizde bulunan arıcılarımızın için üretimin artırılması amacıyla çalışmalarımız ve desteklerimiz zaman zaman devam edecek. Arıcılık meşakkatli bir uğraştır. Çok ciddi takip gerektiren bir çalışma. En doğal bal üreten bir ilçe olmak için sizlerin de elinden gelen çabayı gösterdiğinizi biliyorum. Bu nedenle üreticilerimize desteklerimiz sürecek" dedi.