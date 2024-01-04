Bilecik’te avcılar tarafından vurulan ve arazi arabası ile çekilen 300 kiloluk dev domuz görenleri hayrete düşürdü.

Bilecik merkeze bağlı Kuyubaşı köyünde yaşayan köylüler yaban domuzlarının tarlalara zarar verdiklerini belirterek avlanması için avcı Basri Kuş Taner Uçar ve Kemal Aybatı’dan yardım istediler. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan iznin ardından araziye çıkan avcılar, Kuyubaşı bölgesinde uzun takibin ardından Basri Kuş’a ait av köpeklerini salarak 300 kilo ağırlığında bir domuz avladı. Domuzu araziden domuz 4x4 arazi arabasıyla çeken avcılar hatıra fotoğrafı çektirdiler.

"Biz de gördüğümüzde şaşırdık"

300 kiloluk dev domuzu gördüklerinde kendilerinin de şaşırdıklarını anlatan Basri Kuş, "Yaban domuzu tarlalara aşırı zarar verdiği için gelip bize ihbar ettiler. Bu uzun zamandır olan bir şey, yeni bir şey değil. Oradaki tarlara aşırı zararı görünce bize gelip domuzun vurulmasını istediler. Biz de gittik, hayvanı takip ettik. Köpeklerimizi saldık. Bu kadar aşırı büyük olduğunu biz de bilmiyorduk. İlk kez denk geldim. Biz de gördüğümüz zaman arkadaşlarla birlikte şaşırdık. Rekor diyorum, başka bir şey demiyorum” dedi.