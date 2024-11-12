Bilecik’te dün gece bir evin çatısında başlayan yangın odalara sıçrarken, evde maddi hasar meydana geldi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Çukurören Köyü’nde Harun Sadıç’a ait 2 katlı evin çatısından çıkan alevleri gören köylüler durumu hemen 112’ye arayarak haber verdi. Yangın çatıdan evin odalarına sıçrarken, Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, alevleri bitişikteki eve sıçramadan söndürdü. Yangının bacadan çıktığı tahmin edilirken, evin çatısı ve odalar kullanılmaz büyük hasar gördü.
Kaynak: iha