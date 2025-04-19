Toplumun ekonomik bilinç seviyesini artırmak ve bireyleri finansal dolandırıcılıklara karşı koruma yolları konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan proje kapsamında düzenlenen etkinlikte, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serkan Varsak, bireylerin gelir-gider dengesi, tasarruf alışkanlıkları, bütçe planlama, borç yönetimi gibi konularda dikkat edilmesi gereken noktaları vurguladı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, projenin ilerleyen dönemlerde daha geniş kitlelere ulaşarak etkisini artıracağını belirtti. Üniversite ile emniyet teşkilatı arasındaki sosyal sorumluluk anlayışının güzel bir örneği olarak değerlendirilen etkinlikte, katılımcılara günlük yaşamda karşılaşılabilecek ekonomik zorluklarla başa çıkma yöntemleri hakkında da bilgi verildi.

Seminer, toplumun bilinçlendirilmesi ve güvenli bir gelecek sağlanması adına önemli bir adım olarak nitelendirildi.