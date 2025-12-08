Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece Bilecik’in Söğüt ilçesi ile Eskişehir arasında bulunan karayolunda meydana geldi. İlhan K. yönetimindeki 26 FN 090 plakalı otomobil, Zemzemiye Köyü girişine geldiği sırada yolun ıslak olması nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Ardından otomobil kontrolden çıktı. Araç, savrularak yolun sağ tarafına şarampole indi. Kazada sürücü İlhan K. ile yanında yolcu olarak bulunan Refika K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.