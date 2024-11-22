Bilecik’te şüphe üzerinde durdurulan araç içinde 20 gram kokain ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde Narkotik ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından yapılan uygulamada şüpheli bir araç durduruldu. Araç içinde bulunan 5 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 20,38 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında, ’Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak” suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: iha