İnegöl İlçe Teşkilatı olarak büyük kongre öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Yıldız, tam kadro kongreye katılım sağlayacaklarını ifade etti.

Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi 24 Kasım Pazar günü saat 10.00’da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongrede Genel Başkanlık, Merkez Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.

Kongre öncesi açıklama yapan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız şu ifadeleri kullandı;

YAŞANABİLİR TÜRKİYE ANCAK SAADET'LE OLUR

"Pazar günü 9. Olağan Kongremizi "Yaşanabilir Türkiye ancak Saadet'le olur" sloganıyla gerçekleştireceğiz. İnegöl İlçe Teşkilatı olarak kongreyle ilgili hazırlıklarımızı tamamladık ve teşkilatımızla güçlü bir şekilde kongremize katılacağız. Ekonomisi ve siyaseti özgür, her alanda üreterek kendi ayakları üzerinde durabilen bir Türkiye için çalışıyoruz. Yaşanabilir Türkiye ancak Saadet’le olur diyor ve kongre sürecimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz."