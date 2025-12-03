Bilecik’te içme suyu ücretine yüzde 200 zam yapılırken, 0-15 metreküp arası 5 TL olan ücret 16 TL’ye yükseltildi.

Bilecik Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısında içme suyu ücretlerine yapılacak zam öncesi Ücret ve Tarifeler Komisyonundan gelen raporları görüşüldü. Komisyonda gelen rapor doğrultusunda 0-15 metreküp arası 5 TL olan ücret 16 TL’ye yükseltildi. 15-30 metreküp arası 7 TL’den 20 TL’ye, 30 metreküp ve üzeri ise 10 TL’den 25 TL’ye çıkartıldı.

Karar, CHP grubunun oyçokluğu ile kabul edilen su ücret tarifesi tepkilere neden oldu.