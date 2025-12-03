Çanakkale’de emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatı tarafından kullanılmak üzere 95 yeni araç hizmete alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen araç teslim törenine, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende konuşan Vali Ömer Toraman, kolluk birimlerinin, vatandaşın can ve mal emniyeti için huzuru için 7/24 büyük bir özveriyle görevini yürüttüğünü söyledi. Devletin bütün imkanlarıyla teşkilatları güçlü ve donanımlı kılmak için gayret sarf ettiğini ifade eden Vali Toraman, teşkilatların araç yeterliliğinin artması ve personelin vazifelerini daha iyi yapmaları için çalıştıklarını belirterek, hizmete alınan 95 araçtan 74’ünün emniyet, 19’unun jandarma, 2’sinin ise sahil güvenlik teşkilatı tarafından kullanılacağını söyledi.

Çanakkale İl Müftüsü Mustafa Bilgiç tarafından yaptırılan duanın ardından hizmete alınan araçların temsili anahtar teslimi yapıldı.

Hizmete alınan araçlar, protokol tarafından görev yerlerine uğurlandı.