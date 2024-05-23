Bilecik genelinde etkili olan sağanak yağıştan etkilenen bölgelere ekipler tarafından kısa sürede müdahale edildi.

Bilecik’in Yenipazar, Gölpazarı, Söğüt ilçelerine bağlı bazı köyler sağanak yağıştan etkilendi. Yenipazar ilçesine bağlı Belkese köyünde evlerini su basan iki yaşlı vatandaşın yardımına jandarma ekipleri yetişti. Tekeciler köyünde sel nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmasının ardından İl Özel İdaresi ekipleri olaya müdahale ederek ulaşım aksamasını giderdi. Söğüt Çaltı köyünde bazı seralar yağıştan etkilendi. Konuyla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışma başlattı. Gölpazarı Armutçuk köyü yoluna kaya parçaları düştü. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yol temizlendi. Öte yandan Bilecik’e yer yer metrekareye 49 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.