2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası, Bilecik Ertuğrulgazi İlkokulunda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Vali Vekili Akgün Corav, il protokolü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, "Yeni bir eğitim-öğretim yılının coşkusunu ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Aziz milletimizin geleceğini emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızın bilgiyle, değerlerle ve erdemle donanacağı bu yolculuğun ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Eğitim, sadece bireylerin değil toplumların da istikbalini şekillendirir. Okullarımız paylaşmayı, yardımlaşmayı, hedef koymayı ve başarmayı öğreten hayat yolculuğunun en önemli duraklarıdır" dedi.

Törene katılan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Bu yıl Bilecik genelinde örgün eğitimde 36 bin 629 öğrenci, toplamda ise 38 bin 556 öğrenci ders başı yaptı. İlk kez okula başlayan 1. sınıf öğrenci sayısı 2 bin 882 olurken, kent genelinde toplam 3 bin 109 öğretmen görev yapıyor" dedi.

Tören, öğrencilerin hazırladığı şiir ve gösterilerin ardından sona erdi.