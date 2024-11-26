Bilecik’te geçtiğimiz gün yaşanan yoğun kar yağışı sonrası Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin tavanı yeniden akarken, alçı tavanda çökme yaşandı. Yolcular ve otogar esnafı geçtiğimiz aylarda da bir kısmı çöken tavanın kalan kısmının da başlarına yıkılmasından korkuyor.

2017 yılında Medine Tren Garı’ndan esinlenerek Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta 12 milyon lira harcanarak dönemin Belediye Başkanı Selim Yağcı tarafından yaptırılan Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin 2022 Şubat ayında ilk olarak tavanı çökmüş, ardından yağmur suları basmıştı. O gün yapılan incelemeler sonrası çalışmalar sonuçsuz kalınca, geçtiğimiz gün yağan yoğun kar yağışı sonrası Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin tavanı yeniden akarken, alçı tavanda çökme yaşandı.

Yolcu bekleme yerini su basarken görevliler tavanın aktığı yerlere güvenlik şeridi çekerek önlem almaya çalıştı. Yolcular ve otogar esnafı her yağmur yağdığında tedirgin olduklarını anlatarak tavanın çökmeyen yerinin de üzerlerine çökmesinden korktuklarını belirtti.

Öte yandan terminalde ısıtma sisteminin de çalışmadığı belirten yolcular ve otogar esnafı. yazın sıcaktan kışın soğuktan çektiklerini söylediler.