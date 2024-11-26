Kocaeli’nin Derince ilçesinde hava almayan kömür sobası patladı. Evde mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Sırrıpaşa Mahallesi Hızır Sokak’ta meydana geldi. Gece yakılmak istenen evdeki soba, hava almayınca patladı. Binayı dumanlar sararken içeride bulunan 9 kişi için ekipler seferber oldu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evde mahsur kalanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. 7 kişi ambulanslar ile hastaneye sevk edildi, 2 kişi ise ayakta tedavi edildi. Şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.