Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü’nde memurlar ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürlüğü memurlarını ziyaret etti. Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev ve zabıta memurları tarafından karşılanan Başkan Subaşı, zabıta görevlilerinin Zabıta Haftası’nı kutladı, çalışmalarında başarılar diledi. Zabıta Müdürlüğü çalışmaları hakkında da bilgi alan Başkan Subaşı, zabıta memurlarının şehrin huzur ve güvenliğini sağlamaları noktasında gösterdikleri çabaya dikkat çekti. Hep birlikte Bilecik ve Bilecik’teki vatandaşların rahat ve huzurunu sağlamak için çalıştıklarını hatırlatan Başkan Subaşı, zabıta memurlarına özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Zabıta Müdürü Öndersev ve zabıta memurları da Başkan Subaşı’na ziyareti ve destekleri dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.