Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen iki ayrı programın ilgi odağı oldu. UPUES 2024 ve Pediatri Kongresi’nin konuğu olan DOSD Meram açtığı stant ile bilim insanlarına çalışmaları ve eğitim programları hakkında detaylı bilgi verdi. KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram, Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen UPUES 2024 ve Pediatri Kongresi’nin konuğu oldu. İlk olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve öğretmenlerin bilimsel faaliyetlerinin paylaşıldığı Türkiye’deki tek sempozyum olma özelliği taşıyan 4. Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu (UPUES 2024)’nda yerini alan DOSD Meram eğitimcilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sempozyum öncesinde ve sonrasında DOSD Meram standını ziyaret eden eğitimciler, merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldılar.

“DOSD MERAM MODEL YAPILANMASI VE EĞİTİM UYGULAMALARIYLA SAHADA DA KENDİNİ GÖSTERİYOR”

Sempozyuma katılan bilim adamlarından NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kurnaz, down sendromlu çocukların eğitim faaliyetlerini yürüten DOSD Meram’ın da aralarında olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Merkezin standı sayesinde, sempozyuma katılan yaklaşık üç bin dinleyicinin down sendromlu çocuklar hakkında bugüne kadar duymadıkları bigileri duyma imkanı yakaladığını ifade eden Doç. Dr. Kurnaz, katılımcıların diğer taraftan da merkezin faaliyetleri noktasında bilgi sahibi olduklarını ve ihtiyaç duymaları halinde merkezle bağlantı kurma imkanı yakaladığını belirtti. NEÜ Özel Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ümit Savaş Taşkesen de, üniversite, sivil toplum, belediye iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen DOSD Meram’ın model yapılanması ve eğitim uygulamalarıyla sahada da kendini göstermesini önemli bulduğunu belirtti.

“DOSD MERAM SADECE BİR REHABİLİTASYON MERKEZİ DEĞİL AYNI ZAMANDA SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZİDİR”

Necmettin Erbakan Üniversitesinin pediatrinin temel ve güncel konuları tartışıldığı bir diğer programı olan 2. Meram Pediatri Kongresi’nde de yerini alan DOSD Meram, burada da bilim insanlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. DOSD Meram standını ziyaret eden bilim insanları, merkez, merkezin çalışmaları ve eğitim programları hakkında merak ettikleri soruların yanıtlarını aldılar. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi ve DOSD Meram danışmanlarından Dr. Fatih Koçak, yaptığı açıklamada amaçlarının down sendromlu çocukların farkındalıklarını, kültürel özellikleriyle ilgili farklı disiplin alanlarıyla da ilişkilerini artırmak ve iletişim sağlamak olduğunu söyledi. Merkezin sadece bir rehabilitasyon merkezi değil aynı zamanda sağlıklı yaşam merkezi olduğunu da belirten Dr. Koçak, kongrede kurulan standın bu amaca önemli hizmet sunduğunu ifade etti.