Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Çam Sokak üzerinde seyir halinde olan Faruk K. yönetimindeki 16 Y 2950 plakalı otomobil Ankara Caddesine çıkış yapmak istediği sırada cadde üzerinde ters istikametten seyir halinde olan Gürkan A.’nın (31) kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yere düşerek kanlar içinde kalan gence ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaptı. Yaralı, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.