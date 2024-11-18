Paylaşılan verilere göre, bir hafta boyunca hız ihlalinden alkollü araç kullanmaya, emniyet kemeri takmamaktan kask kullanımına kadar çeşitli ihlallerde toplam 9204 araç/araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında:

• 1.021 araç sürücüsüne hız ihlali,

• 112 sürücüye alkollü araç kullanma,

• 1.315 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmama,

• 237 motosiklet sürücüsüne kask kullanmama,

• 654 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermeme,

• 122 kamyon sürücüsüne yasak saat uygulamasına uymama,

• 370 araç/araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanma veya kullandırma,

• 92 sürücüye drift, modifiye ve abartı egzoz kullanımı,

• 596 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanma,

• 2247 araç sürücüsüne yasak park,

• 549 araç/araç sürücüsüne trafik işaret levhaları ve yer işaretlerine uymama cezaları verildi.

Karayolları Trafik Kanunu’nun diğer maddeleri kapsamında 1889 ek ceza daha uygulanarak toplam 9204 araç/araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.