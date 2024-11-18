Paylaşılan verilere göre, bir hafta boyunca hız ihlalinden alkollü araç kullanmaya, emniyet kemeri takmamaktan kask kullanımına kadar çeşitli ihlallerde toplam 9204 araç/araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı.
Denetimler kapsamında:
• 1.021 araç sürücüsüne hız ihlali,
• 112 sürücüye alkollü araç kullanma,
• 1.315 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmama,
• 237 motosiklet sürücüsüne kask kullanmama,
• 654 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermeme,
• 122 kamyon sürücüsüne yasak saat uygulamasına uymama,
• 370 araç/araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanma veya kullandırma,
• 92 sürücüye drift, modifiye ve abartı egzoz kullanımı,
• 596 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanma,
• 2247 araç sürücüsüne yasak park,
• 549 araç/araç sürücüsüne trafik işaret levhaları ve yer işaretlerine uymama cezaları verildi.
Karayolları Trafik Kanunu’nun diğer maddeleri kapsamında 1889 ek ceza daha uygulanarak toplam 9204 araç/araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.