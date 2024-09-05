Sigarada artan fiyatlar zincirine bir yenisi eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden JTİ sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Erol Dündar, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "JTİ sigara grubuna zam geldi. Zam yağmuru devam ediyor."

Bu gelişmeyle birlikte, sigara fiyatlarında yaşanan artışların sürdüğü ve tüketicilerin bu durumdan olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Zamların, sigara kullanıcıları ve sektördeki diğer paydaşlar tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.