Sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Tütün ürünlerine yönelik vergi artışları ve maliyetler nedeniyle fiyatlar yeniden güncellendi.

Sigara grubuna yapılan bu son zam, tiryakiler için bir darbe daha anlamına geliyor. Artış oranları ve yeni fiyatlar henüz detaylı bir şekilde açıklanmasa da, sigara tüketicilerinin bütçelerini etkileyeceği kesin.

Uzmanlar, bu zammın tütün ürünlerine olan talebi düşürme ve halk sağlığını koruma amacı taşıdığını belirtiyor. Ancak, fiyat artışlarının kaçak sigara ve diğer tütün ürünlerine olan ilgiyi artırabileceği de belirtiliyor.

Sigara tiryakileri, yeni fiyatların raflara yansıyacağı tarihi merakla beklerken, bütçelerini bu yeni duruma göre ayarlamak zorunda kalacaklar. Zam sonrası fiyat listelerinin kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.