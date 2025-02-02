VM Medical Park Samsun Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Alirıza Erbay, hazımsızlığın kalp sağlığına etkisi hakkında bilgilendirmede bulundu. Bilim ve teknoloji alanında kaydedilen tüm ilerlemelere rağmen, kalp ve damar hastalıklarının sıklığının ne yazık ki azaltılamadığına dikkat çeken Uzm. Dr. Alirıza Erbay, “Hatta hastalıkları doğru teşhis etme yeteneğimiz arttıkça, kalp ve damar hastalıklarının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin sanılandan daha büyük olduğu ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

“Mide sorunlarına neden olabilir”

Karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi hazımsızlık şikayetlerinin genellikle yemek borusu, mide, safra kesesi veya bağırsaklarla ilgili sorunları işaret ettiğini söyleyen Uzm. Dr. Erbay, “Ancak, bu belirtiler bazen kalp hastalıklarının bir habercisi olabilir. Çoğu kişi göğüs ağrısı olmadan bu tür şikayetlerin kalp hastalığı ile ilgili olabileceğini düşünmez ve şikayetlerin geçmesini bekler ya da dahili bölümlere başvurur. Bu durum, hayati tehlike taşıyan bir kalp hastalığının gözden kaçmasına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

“Kalp krizinde hazımsızlık belirtisi”

Kalbin diyafram ile komşu olduğu sağ tarafını etkileyen kalp-damar tıkanıklıklarının hazımsızlık şikayetleri ile ortaya çıkabileceğini belirten Uzm. Dr. Erbay, “Özellikle yaşlı bireyler ve şeker hastalığı olan kişilerde göğüs ağrısı yerine hazımsızlık belirtileri görülebilir. Kalbe gelen ve kalpten uzaklaşan sinir ağlarının karmaşık yapısı nedeniyle, kalp krizi ağrıları sadece göğüste değil; boyun, çene, kollar, omuzlar, sırt ve karın bölgelerinde de hissedilebilir” dedi.

“Uzun süren şikayetler varsa doktora gidilmeli”

Ne zaman doktora başvurulması gerektiğini de söyleyen Uzm. Dr. Erbay, “Hazımsızlık şikayetleri uzun süreli, azalıp artan bir şekilde veya sık tekrarlayan bir yapıda ise vakit kaybetmeden bir sağlık uzmanına başvurulmalıdır. Doğru teşhis için dikkatli bir muayene ve hastaya ayrılan 15-20 dakikalık süre bile birçok sorunun çözümüne ışık tutabilir. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır. Kalp sağlığınıza özen gösterin ve belirtileri hafife almayın” şeklinde konuştu.