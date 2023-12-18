Türkiye’deki enflasyonist ortam ve buna bağlı gelişen finansman sorunlarına bağlı olarak Tasarruf Finansmanı sektörü çok ciddi büyüme kaydetti. Sektörün ve Birevim’in 2023 performansını değerlendiren Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, “2023 yılı, tasarruf yılı oldu. Biz bu sene tüm sosyo-ekonomik gruplara temas ederek hem hedef kitlemizi genişlettik hem de tasarruf bilincini artırarak ilk 10 ayda sözleşme hacmimizi yüzde 300 büyüttük” dedi.

Faiz oranlarının arttığı kredi imkanlarının azaldığı günümüz şartlarında tasarruf finansmanı sektörü ciddi bir büyüme kaydetti. Pek çok sektörün iş modellerini ve pazar dengelerini olumsuz etkileyen bu sürecin tasarruf finansman sektörüne olumlu yansıdığını söyleyen Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, “Orta gelir tuzağı denilen aralıkta bekleyen ülkemiz, belirli periyotlarla ekonomik krizlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunların temelinde güçlü, tabana yayılmış ve sürdürülebilir bir finansal yapının olmayışı yatmaktadır. Finans sektörünün sunduğu mevcut borçlanma sistemi, dış ve iç borçlanmayı artırdığı için sürdürülebilir değil. Artık ev ya da araç satın almak isteyen insanlar için alternatif çözümler üretenlerin kazandığı bir döneme girdik. Tasarruf Finansmanı sektörü, finansman sorununa yenilikçi ve fayda odaklı bir çözüm getirdiği için her geçen gün tercih edilirliği artıyor. Mevcut denklemden çıkarak tasarruf ile sistematik şekilde kazancını büyütenler, tasarruf finansmanı sektörünün desteğiyle hayallerini gerçekleştirmeye, ev ve araç sahibi olmaya devam ediyor” diye konuştu.

2023 yılının tasarruf yılı olduğuna dikkat çeken Av. Mahir Orak, “Pandemi döneminde dahi durmaksızın çalışan ve teslimatlarının büyük bir hacmini gerçekleştiren bir şirket olarak 2023 yılı için hedeflerimizi büyütmemiz gerektiğinin farkındaydık ve öyle de yaptık. 2023 yılı hem sektörümüz hem de şirketimiz için oldukça iyi geçti. Biz bu yıl tüm sosyo-ekonomik gruplara temas ederek hem hedef kitlemizi genişlettik hem de tasarruf bilincini artırarak ilk 10 ayda sözleşme hacmimizi yüzde 300 büyüttük. Yıl sonunda ise hedefimiz bu oranı daha da yukarı çekmek” dedi.

“25 haneden 1’i tasarruf finansmanı ile ev ve araç sahibi oluyor”

Orak, “Sektörümüz 8 yılda yüzde 854 büyüdü. Bugüne kadar birlikte tasarruf finansmanı yöntemini seçen aile sayısı 1 milyon. Türkiye’de yaklaşık 25 milyon hane bulunuyor. Bu da her 25 haneden 1’inin, evini ya da arabasını Tasarruf Finansmanı yöntemiyle aldığını gösteriyor. Birevim olarak bizim sektör pastasından aldığımız pay da her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bugün 3 tasarruf sahibinin 1’i Birevim’li” diye konuştu.

“Orta vadeli planımız çerçevesinde 33 milyon insana erişmeyi hedefliyoruz”

“5 yılda yani orta vadeli planımız çerçevesinde 33 milyonluk ekosisteme ulaşacağız, kararlıyız” diyen Av. Mahir Orak, “Bu bizim için memleket meselesi. Vatandaşımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlamak ve ülkemizin iç kaynaklarla büyüyebilmesini sağlayacak olan Tasarruf Finansmanı sektörünü büyütmek, geliştirmek, güçlendirmek zorundayız. Tasarruf büyürse memleket büyür. Tasarrufun temel mantığını çözüp bilinçli bir ekosistem oluşturduğumuzda 33 milyonluk ekosisteme ulaşmak hiç zor olmayacak. Hedeflediğimiz yere ulaştığımızda milli ekonomiye kazandırdığımız tasarruf miktarı da kat be kat artacak.

“Tasarruf finansmanı sektörü orta ve yüksek gelir grubunu da içine aldı”

Türkiye’de düşük gelir grubundaki vatandaşların ev ve araç ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyet göstermeye başlayan Tasarruf Finansmanı sektöründe dengelerin değiştiğini söyleyen Av. Mahir Orak, “Sosyo-ekonomik özellikler açısından değerlendirildiğinde, sektörümüzün hedef kitlesinde ciddi bir genişlemenin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son yıllarda orta ve yüksek gelir grubunun da tercih ettiği tasarruf finansmanı, faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz finansman imkanı ile güçlü bir alternatif oluşturuyor. Ekonomik açıdan farklı grupların yanı sıra artık sosyo-kültürel açıdan farklı gruplara ve daha genç bir kitleye de dokunabiliyoruz” dedi.