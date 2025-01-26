Çeşitli markalar yeni fiyat tarifelerini açıklarken, son zam Biricik ve Selen grubuna ait şaraplara yansıdı
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, güncel fiyat listesini X hesabında paylaştı. Dündar'ın paylaştığı liste şu şekilde:
Poseidon Şarapları:
- Sauvignon Blanc (75 cl): 425,00 ₺
- Shiraz (75 cl): 297,00 ₺
- Öküzgözü (75 cl): 297,00 ₺
- Chardonnay (75 cl): 297,00 ₺
Gold Serisi:
- Shiraz Öküzgözü (75 cl): 250,00 ₺
Biricik Şarapları:
- Boğazkere Öküzgözü Çal Karası (75 cl): 155,00 ₺
- 100 cl: 207,00 ₺
- 150 cl: 299,00 ₺
- 200 cl: 405,00 ₺
Meyve Şarapları (Biricik):
- Vişne (Cherry) (75 cl): 369,00 ₺
- Nar (Pomegranate) (75 cl): 369,00 ₺
- Böğürtlen (Blackberry) (75 cl): 369,00 ₺
- Çilek (Strawberry) (75 cl): 369,00 ₺
- Yaban Mersini (Blueberry) (75 cl): 369,00 ₺
Sofra Şarapları:
- Sultaniye Emir (75 cl): 155,00 ₺
- Çalkarası Shiraz (75 cl): 155,00 ₺
- 100 cl: 207,00 ₺
- 150 cl: 299,00 ₺
Diğer Şaraplar:
- Mayadağ (75 cl): 145,00 ₺
- İğdebağları (75 cl): 145,00 ₺
- Seler (75 cl): 145,00 ₺
- Kahraman No:10 (75 cl): 145,00 ₺
- Mayadağ 13 (75 cl): 155,00 ₺
Rose ve Kırmızı Şaraplar:
- Roze (75 cl): 185,00 ₺
- Papazkarası (75 cl): 175,00 ₺
- Gamay (75 cl): 200,00 ₺
Premium Şaraplar:
- Merlot (75 cl): 200,00 ₺
- Semilyon (75 cl): 200,00 ₺
- Rezerv (75 cl): 200,00 ₺
- Selection Rezerv (150 cl): 350,00 ₺
- Öküzgözü/Boğazkere (75 cl): 200,00 ₺
Kaynak: HABER MERKEZİ