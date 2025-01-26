Çeşitli markalar yeni fiyat tarifelerini açıklarken, son zam Biricik ve Selen  grubuna ait şaraplara yansıdı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, güncel fiyat listesini X hesabında paylaştı. Dündar'ın paylaştığı liste şu şekilde:

Poseidon Şarapları:

  • Sauvignon Blanc (75 cl): 425,00 ₺
  • Shiraz (75 cl): 297,00 ₺
  • Öküzgözü (75 cl): 297,00 ₺
  • Chardonnay (75 cl): 297,00 ₺

Gold Serisi:

  • Shiraz Öküzgözü (75 cl): 250,00 ₺

Biricik Şarapları:

  • Boğazkere Öküzgözü Çal Karası (75 cl): 155,00 ₺
  • 100 cl: 207,00 ₺
  • 150 cl: 299,00 ₺
  • 200 cl: 405,00 ₺

Meyve Şarapları (Biricik):

  • Vişne (Cherry) (75 cl): 369,00 ₺
  • Nar (Pomegranate) (75 cl): 369,00 ₺
  • Böğürtlen (Blackberry) (75 cl): 369,00 ₺
  • Çilek (Strawberry) (75 cl): 369,00 ₺
  • Yaban Mersini (Blueberry) (75 cl): 369,00 ₺

Sofra Şarapları:

  • Sultaniye Emir (75 cl): 155,00 ₺
  • Çalkarası Shiraz (75 cl): 155,00 ₺
  • 100 cl: 207,00 ₺
  • 150 cl: 299,00 ₺

Diğer Şaraplar:

  • Mayadağ (75 cl): 145,00 ₺
  • İğdebağları (75 cl): 145,00 ₺
  • Seler (75 cl): 145,00 ₺
  • Kahraman No:10 (75 cl): 145,00 ₺
  • Mayadağ 13 (75 cl): 155,00 ₺

Rose ve Kırmızı Şaraplar:

  • Roze (75 cl): 185,00 ₺
  • Papazkarası (75 cl): 175,00 ₺
  • Gamay (75 cl): 200,00 ₺

Premium Şaraplar:

  • Merlot (75 cl): 200,00 ₺
  • Semilyon (75 cl): 200,00 ₺
  • Rezerv (75 cl): 200,00 ₺
  • Selection Rezerv (150 cl): 350,00 ₺
  • Öküzgözü/Boğazkere (75 cl): 200,00 ₺

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Kaynak: HABER MERKEZİ