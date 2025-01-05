Konuyla ilgili açıklama yapan üretici firma Danone, teknik bir aksaklık nedeniyle yaklaşık 100 litre sütün su ile paketlendiğini, ancak bu durumun halk sağlığına bir tehdit oluşturmadığını savundu. Bakanlık, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Sözcü’nün haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, “Birşah” markalı tam yağlı sütlerin bazı ambalajlarından su çıktığı iddiası üzerine harekete geçti. Yapılan denetimlerde, süt yerine su doldurulmuş bir parti ürün tespit edildi. Söz konusu ürünlerin üretildiği tesiste incelemeler sürüyor.