Almanya’da yaşayan 64 yaşındaki gurbetçi Metin Sert, bisikletiyle 14 günde 2 bin 200 km yol kat ederek doğup büyüdüğü yer olan Hayriye Mahallesine geldi.

Metin Sert’in 10 Mayıs 2023 saat 09.30’da Almanya’nın Nürnberg şehrinde başlayan bisiklet turu 28 Mayıs 2023 saat 17.30’ da Hayriye Mahallesinde sona erdi. 64 yaşındaki Hayriyeli gurbetçi Metin Sert bir hayalini daha gerçekleştirdi. Almanya, Avusturya, İtalya ve Yunanistan’ın ardından Türkiye’ye gelen ve yaklaşık 2 bin 200 kilometre yolu bisikletiyle tek başına yapan Metin Sert, önceki gün doğup büyüdüğü yer olan Hayriye Mahallesinde turunu tamamlamış oldu. İlk büyük turunu 1989 yılında Marmara Bölgesini gezerek yapan Sert, tam bir bisiklet tutkunu. 15 yaşına kadar Hayriye’de yaşayan Metin Sert, 1973 yılından beridir Almanya’da ikamet ediyor.

Hayriye Mahallesine gelerek akrabalarıyla hasret gideren Metin Sert, “Yolda zaman zaman çok yoruldum. Bu sebeple bazı geceler otellerde dinlenmek zorunda kaldım. Her ülkede sıkça yağmurlu havalara denk geldim. Bu hayalimi başardığım için mutluyum” dedi.

Sert ayrıca yeni hedefinin Almanya – Türkiye arasını Tuna Nehri ve çevresinden gelerek geçmek olduğunu sözlerine ekledi.

Fahrettin Eniş