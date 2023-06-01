

Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir çay ocağında meydana gelen olayda, tavlada yenilerek öfkelen adam, arkadaşını darp etti.

Olay Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir çay ocağında meydana geldi. A.Ş., arkadaşı ile tavla oynamaya başladı. Tavlanın sonunda kazanan A.Ş. ile arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmada öfkeli adam, A.Ş.'yi yumruklayarak darp etti. Darp sonucu yaralanan A.Ş., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.