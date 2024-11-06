ABD’de düzenlenen başkanlık seçimini kazanan Donald Trump’ı dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Trump’ı tebrik ederek, "Demokratik sürece aktif katılımlarından dolayı ABD halkını takdir ediyorum. Seçilmiş Başkan Donald J. Trump'ı kutluyor ve ABD ile Birleşmiş Milletler arasındaki işbirliğinin uluslararası ilişkilerin önemli bir ayağı olduğuna olan inancımı bir kez daha teyit ediyorum. Birleşmiş Milletler, dünyamızın karşı karşıya bulunduğu dramatik güçlükleri ele almak üzere yeni yönetimle yapıcı bir şekilde çalışmaya hazırdır” dedi.

Kaynak: İHA