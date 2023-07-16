Eğer böbrek yetmezliği hastasıysanız ve bir nefroloji uzmanı tarafından takip ediliyorsanız, size böbrek nakli olmanız gerektiği ifade edilmişse muhakkak böbrek nakli merkezine başvurmanız gerekmektedir. Güven Hastanesi’nde de böbrek nakilleri başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Yurdumuzda özellikle son yıllarda sağlık bakanlarının organ nakli konusundaki teşvik edici uygulamaları sayesinde böbrek nakli sayısı oldukça artmıştır. Hala ulaşmamız gereken önemli noktalar mevcuttur. Yaklaşık 60 bin diyaliz hastasının ülkemizde olduğunu kabul edecek olursak, böbrek nakli ihtiyacının oldukça önemli olduğunu kabul etmek zorundayız. Böbrek nakli, eğer canlı vericiniz varsa 4. dereceye kadar akrabalarınızdan herhangi birisi size böbreğini vermek istiyorsa, herhangi bir organ merkezine başvurmanız yeterlidir. Eğer akrabalarınız içinde siz organ vermek isteyen birisi yoksa veya uygun verici yoksa yine de kadavra listesine kayıt olmak amacıyla organ nakli merkezine başvurmanızı şiddetle öneririm. Bu şekilde çok daha uzun ve sağlıklı bir yaşam şansına kavuşmuş olacaksınız.