Bilecikli sporcular büyük bir başarı ile döndüler.

Türkiye Boks Federasyonu Faaliyeti kapsamında düzenlenen ‘İller Arası Boks Turnuvası’ İzmir’in Urla ilçesinde 18 ilden 300 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Bilecik’ten katılım sağlayan 6 sporcu turnuvaya başarılarıyla imza attı. 40 kilogramda Ahmet Salih Akcan, 80 kilogramda Arda Ayaz, 57 kilogramda Birsen Uysal 5 maçı da kazanarak turnuvayı şampiyon olarak tamamladılar.Yaprak Altundal 44 kilogramda, Muhammet Akbulut ve Arda Efe Öztürk turnuvayı ikincilikle tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bilecik Boks İl Temsilcisi aynı zamanda sporcuların antrenörlüğünü yapan Serkan Mayda, ‘’Bilecik’e kazandırmış olduğumuz bu başarıyı bir kaç aya kadar boksta görülmemiş bir başarı elde ederek taçlandıracağız inşallah’’ ifadelerini kullandı.