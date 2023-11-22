Kasım ayının son günlerinin gelmesiyle beraber Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Özellikle havaların aniden soğumasıyla kış, yüzünü göstermeye başlarken, geçtiğimiz hafta sonu rüzgarın kuvvetli esmesi ve yoğun yağış sebebiyle birçok kentte hayat olumsuz şekilde etkilenmişti.

'BOMBA SİKLON RİSKİ VAR'

Hava Forum ise bu hafta sonu da hava şartlarının tehlikeli olabileceğini bildirdi. Yapılan uyarıda ‘Bomba Siklon riski var' denildi.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan uyarıda şu ifadelere yer verildi; "Cumartesi gecesi ve pazar sabahı için Türkiye'ye doğru yaklaşan bir "Bomba Siklon" riski var. Bomba siklon, basıncın 24 saatte en az 24 milibar düştüğü siklonlara denir. Ani basınç düşümüyle birlikte siklonun hızla kuvvetlenmesi olayıdır. Bomba siklon, kısa sürede sert meteorolojik hadiselere neden olur. Bu hafta sonunun gündemi yine yıkıcı bir fırtına ve yağış olabilir."