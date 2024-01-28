Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), GSS (Genel Sağlık Sigortası) prim borcu bulunan vatandaşları sevindirecek bir torba kanun tasarısı üzerinde çalışıyor. Yapılan düzenleme ile birlikte, milyonlarca vatandaşa af imkanı getirilmesi planlanıyor. TBMM'ne sunulan teklif, GSS prim borcu olan vatandaşlara önemli bir maddi destek sağlayacak.

2012 yılında GSS'ye getirilen prim ödeme zorunluluğu, çalışanlar ve çalışmayanlar arasında ayrım yaratmıştı. Sigortalı çalışanlar, kendi primlerini ödemek zorunda kaldıkları için her ay sigorta borcuyla karşı karşıya geliyordu. Asgari ücretin üçte birini aşan gelire sahip olanlar, gelir testine tabi tutularak GSS prim borcuyla yükümlü hale geliyordu. Bu durum, vatandaşların her ay borç birikimine neden oluyor ve zamanla icra veya haciz talepleriyle karşılaşmalarına yol açıyordu.

2014 yılında yapılan düzenleme ile GSS prim borcu bulunanlara af getirilmiş, ancak gecikme cezası ve zammı hala devam ediyordu. Yeni torba kanun tasarısıyla birlikte, bu borçlar tamamen ortadan kalkacak ve vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Özellikle ödenmemiş GSS primlerindeki gecikme cezası ve zammının iptali, borçlu vatandaşlara maddi bir rahatlama sağlayacak.

GSS prim borcu sorgulama işlemleri, e-Devlet platformu üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Vatandaşlar, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak borç durumlarını sorgulayabilecekler. Yapılan düzenleme, milyonlarca vatandaşın finansal açıdan rahatlamasına katkı sağlayacak.