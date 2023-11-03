İzmir'in Seferihisar ilçesinde dehşet veren bir olay meydana geldi. İki çocuk annesi 23 yaşındaki Neşe Keçkin, boşanma davası için geldiği Seferihisar Adliyesi'nde eşi Alaattin Keçkin tarafından acımasızca bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, sabahın erken saatlerinde meydana geldi.

İddialara göre, Neşe Keçkin ve eşi Alaattin Keçkin arasında uzun bir süredir sorunlar bulunuyordu. Bu sorunlar sonucunda Neşe Keçkin, boşanma davası açma kararı aldı. Ancak eşi Alaattin Keçkin, son dakikada barışma teklifinde bulundu, fakat Neşe, bu teklifi kabul etmedi. Ardından dehşet verici bir olay yaşandı.

Boşanma davasının son dakikalarında, adliye bahçesinde, Neşe Keçkin'e saldıran eşi Alaattin Keçkin, bıçakla kadını ağır bir şekilde yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ancak Neşe Keçkin, göğsüne aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanarak Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Alaattin Keçkin ise suç aletiyle birlikte polis tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma halen devam etmektedir.