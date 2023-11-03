Bursa'da güçlü rüzgarın etkisi hissedilmeye başladı. Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferikle çıkmayı planlayanlara dikkatli olmaları konusunda uyarı geldi. Bursa Teleferik, saatte bin 500 yolcu taşıma kapasitesine sahip 140 kabinle hizmet veriyor, ancak şiddetli rüzgar nedeniyle bir gün boyunca çalışmalarına ara verildi.

Bursa Teleferik A.Ş'den gelen yazılı açıklamada, "Bugün tesisimiz, şiddetli rüzgar koşulları nedeniyle tamamen kapalıdır" ifadesi yer aldı. Bu durum, Uludağ'a teleferikle gitmeyi düşünenleri dikkatli olmaları ve güncel hava koşullarını takip etmeleri konusunda uyarıyor.