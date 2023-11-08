Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı çalışmada Bursa'nın genelindeki tüm okullarda genel bir boykot kararı aldı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamayı X'de paylaştı. Boykot çalışmasını okullarda da öğrenci veli işbirliği ile gerçekleştirecek.

Velilerin de desteklediği bu boykot kararını, "Gazze'de gerçekleştiren bu soykırımın, İsrail'in finans kaynakları olan İsrail ürünlerini almamakla bu katliamın finans kaynağı olmak istemiyoruz. Masum çocukların katledilmesine çocuklarımızın alet olmaması için önemli bir çalışma" olduğunu değerlendiren veliler bunu sosyal hayatın her alanında olması gerektiğini vurguladılar.



Sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan afiş çalışmasında "Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak Filistin'de yaşanan zulüm ve soykırım karşısında öğrencilerimizle mazlumların yanındayız." ifadelerine değindi.