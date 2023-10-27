Kayseri'de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla alay ederek, yakan 3 lise öğrencisinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. O anları videosunu alan öğrenciyi gören Kayseri Valiliği harekete geçti.

Kayseri Valiliği, yaptığı açıklamada, ''Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Kayseri Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

''Kayseri'de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşımı girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur''

gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.