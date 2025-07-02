Toplantının ana gündemini turizm oluştururken, Bozbey kentte süren çalışmalar hakkında bilgi verdi ve son günlerde artan orman yangınları ile depremler konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Konuşmasına “Yangınlarla ilgili hepimize geçmiş olsun” diyerek başlayan Bozbey, dün Gemlik merkezli yaşanan depremleri hatırlattı. İki ayrı sarsıntının meydana geldiğini belirten Bozbey, depremlerden birinin önce 4.2 olarak açıklandığını ancak daha sonra 4 olarak revize edildiğini ifade etti.

Orman yangınlarıyla ilgili olarak vatandaşlara önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Bozbey, yangınların neden çıktığını bireysel olarak sorgulamak gerektiğini belirtti. Kabloların kontrol ettirilip ettirilmediğini, bacaların zamanında temizletilip temizletilmediğini, araçta içilen sigaranın doğaya atılıp atılmadığını, piknik alanlarında ateşin söndürülmeden bırakılıp bırakılmadığını, cam şişelerin doğaya atılıp atılmadığını sorgulamak gerektiğini söyledi. Güneş ışığının cam şişeye çarpmasıyla yangın çıkabileceğini hatırlatan Bozbey, tüm bu noktaların herkesin sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Vatandaşları daha dikkatli olmaya çağıran Bozbey, yangınların kendiliğinden çıkmadığını belirterek bunun büyük bir vebal olduğunu söyledi. Özellikle esnafa seslenen Bozbey, bacaların temizletilmesi, elektrik tesisatlarının kontrol ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Anız yakmanın yanlış olduğunu ifade eden Bozbey, bu konuda kimlerin bilgilendirme yaptığının sorgulanması gerektiğini belirtti. Tarım ve orman müdürlüğünün bu konuya müdahil olup bilgilendirme yapması ve ciddi cezaların uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.