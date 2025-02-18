Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İnegöl’deki arıtma tesisi sorunu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut arıtma tesisinin kapasitesinin dolduğunu belirten Bozbey, “

Belki bilginiz yoktur, ancak BUSKİ olarak şu anda İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın arıtmasını kullanıyoruz. Ancak kapasitesi dolmuş durumda ve bugüne kadar yeni bir yatırım yapılmamış” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak soruna çözüm üretmek için harekete geçtiklerini söyleyen Bozbey, “Şu anda bir yer belirledik. İmar durumu da uygun hale getirilecek. 1/1000’lik plan düzenlemelerini tamamladığımızda burayı Arıtma Tesisi olarak kullanabileceğiz” diye konuştu.

“Her Yıl 9 Milyon TL Ödeniyor”

Mevcut durumun ekonomik bir yük oluşturduğunu belirten Bozbey, “Şu anda sadece İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’na 9 milyon TL ödeme yapıyoruz. “ifadelerini kullandı.

Başkan Bozbey, İnegöl’deki altyapı sorunlarını çözmek için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.