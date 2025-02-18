Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ak Parti grubunun eğitim destekleriyle ilgili kendisine yöneltilen sorularına açıklık getirdi. Süt desteği ve Kantin Kart uygulamalarının neden hayata geçirilmediğiyle ilgili konuşan Bozbey, sürecin Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nden onay alınmasını gerektirdiğini belirtti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bozbey, “Öncelikle bu soruları Milli Eğitim İl Müdürü’ne sorarsanız, cevabı alırsınız. Milli Eğitim İl Müdürlüğü izin vermediği ve talebimize yanıt vermediği için şu ana kadar vaat ettiğimizi gerçekleştiremedik. Gidin ve İl Milli Eğitim Müdürü’ne sorun, çünkü onay almak zorundayız, ancak bugüne kadar izin verilmedi. ” dedi.

Ak Parti Meclis Üyesi Ali Sait Adiloğlu’nun sorusu üzerine Bozbey, “Senin bu derdini iyi biliyorum. Bu sadece Ali Sait Adiloğlu’nun 41 tane faturayı belediyeye 2024'ün martına kadar kestiğini gösteren belge. Bu tavrınızın sebebi. Bu zamana kadar neden provokasyon hareketleri yaptığını meclisin düzenini bozduğunu anladım ama bugüne kadar hep yutkundum yutkundum buraya kadar geldi yeter. Yani ben bir taraf değilim” dedi.

Adiloğlu ise “ Sayın başkan siz herkesi zan altında bırakıyorsunuz bunların hepsi bürokrat arkadaşların teklifleri ile oldu

Bunların içinde fahiş bir fiyat yanlış bir madde varsa bunları söyleyeceksiniz. Bizim söylediklerimize bir şey yok sizin hala yeğeninizin 7. katta himaye edildiğini ve bütün şirketlerin ihalelerine müdahale ettiğini söyleyelim o zaman. Hadi bakalım görürsünüz yakında. Daha yeni ulaşımda yaptığınız ihale 202 tane araç yerinde yok . Araçların hiçbiri sistemde yok hiçbir müteahhite para ödenmezken bu firmaya milyonlarca para ödenmiş. Sayımboz bey siz bunları anlatın karşılığında ne aldınız. Araç mı verdiler size koruma mı verdiler adam mı verdiler bize bunları izah edin. “

Başkan Bozbey eleştirilerin haksız olduğunu belirterek” Görüyorsunuz beni suçluyor arkadaşlar bu durumu kayda alın ve bu suçlamalarında derhal gereğini yapın bu işler suçlamayla olmaz. Yalan söylüyorsunuz.

Bir ihtiyaç sahip olanlara destek veriyoruz ihtiyaçı olanlara milyonlarca para ihtiyaç sahiplerine gidiyor . İhtiyaç olmayanları dağıtılmış onları da tespit edeceğiz. Bu süreçte hanginiz sesinizi çıkardınız.

Beni suçladınız bu kelimelerin hepsi mahkemeye gidecek. Al sana belge 20 senedir kamulaştırılmamış yerler buyurun size belge burası. Hamitler çöp yığın olduğu yer. Vatandaşın malın yerine yıllarca çöp dökülmüş 210.000 metrekareyi kamulaştırmamışız . Az değil yazıktır günahtır.” dedi.