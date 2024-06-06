Bozüyük’te 3 farklı noktada yapılan ihbarlarına müdahale eden Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelleri, yılanlara zarar vermeden etkisiz hale getirerek yaşam alanından uzak bir noktada doğaya bıraktı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne, Demir Döküm Fabrikası, 4 Eylül Mahallesi 874 Sokak ve Yediler Mahallesi 600 Sokak’ta yılan olduğu ihbarı yapıldı. Yapılan ihbarlar üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, 3 farklı noktada bulunan yılanları hiçbir zarar vermeden gerekli aparatlar ile kontrol altına aldı. Daha sonra yılanlar, itfaiye ekipleri tarafından yaşam alanından uzak noktalarda doğaya bırakıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yılan vakalarıyla karşılaşılabileceğine dikkat çeken yetkililer vatandaşların gördükleri yılanları, öldürmek yerine ilgililere haber vererek doğanın dengesinin korumasına katkı sağlayabileceklerini belirttiler.