Bozüyük Belediyesi "100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydan" projesinde yer alan 2 adet bağımsız bölümün kiralama ihalesi yapılarak, 10 yıl süreyle kiraya verdi.

İş yerlerinin kiralama ihalesi Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’nda Belediye Encümeni huzurunda yapıldı. 10 yıl süreyle ’Açık Teklif Usulü’ ile yapılan ihalede 2 adet bağımsız bölümün kiraya verildi. İhalenin tamamlanmasının ardından Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Mahmut Fındık ihalenin iş yerlerini kiralayan esnafa hayırlı olması temennisinde bulunarak bereketli kazanç diledi.