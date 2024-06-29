Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından her yıl TAZOF’a bağlı kulüpler arasında gerçekleştirilen Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Kulüpler Turnuvası, bu yıl Bozüyük’te Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde yapılan Ankara, Konya, Denizli, Rize, Kütahya, Amasya, Nevşehir ve Bilecik olmak üzere toplam 13 takım ve 150 sporcunun katıldığı zeka dolu turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Heyecan dolu müsabakalarda tüm rakiplerini geride bırakan Bozüyük Zeka Kulübü, Şampiyonluk kupasını alarak 15.000,00 TL para ödülü kazandı.