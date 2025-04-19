Yarı final karşılaşmalarını izlemek üzere, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Selçuk Özdemir turnuva alanında hazır bulundu. Öğrencilere moral veren protokol üyeleri, aynı zamanda çocukların sporla gelişimine olan katkılara dikkat çektiler.

Turnuva, hem çocukların fiziksel ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi hem de sporun birleştirici gücünün toplumda hissettirilmesi açısından önemli bir platform sundu. Final karşılaşmalarının önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor.