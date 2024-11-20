Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ederken yeni yerleşim yerlerine temiz su ve pis su hatları döşeniyor.

İlçenin sağlam ve sağlıklı bir altyapıya sahip olabilmesi için ekipler tarafından ihtiyaç görülen noktalarda gerçekleştirilen yeni pis su ve temiz su hattı yapım çalışmaları yapılırken; abone bağlantıları ile su ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalar da süratle gideriliyor. Çalışmalar kapsamında bölgesel olarak yeni yerleşim yerlerine çekilen temiz su ve pis su hatları yapım çalışmaları Yeşilkent Mahallesi Musapınarı mevki 755 Sokak ile 756 Sokak arasında devam ediyor. Yaklaşık 350 metrelik bir bölgeye pis su hattı için 200’lük korige boru döşenirken temiz su hattı için de 90’lık pvc su borusu döşeniyor.