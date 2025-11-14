Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda ‘Cultural exchange day’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Amerika Birleşik Devletleri’nden iki özel konuk katıldı. Konuklar, öğrencilerle kendi kültürel deneyimlerini ve günlük yaşamlarına dair gözlemlerini paylaştı. Programın açılışında Yabancı Diller Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Aslıhan Bağcı Sezer, yıllar önce ABD’de değişim öğrencisi olarak konuk olduğu aynı ailenin üyeleriyle yeniden bir araya gelmenin kendisi için taşıdığı anlamı ve o dönemde edindiği deneyimleri aktardı. Etkinlik boyunca öğrenciler, konuklara yönelttikleri sorularla kültür, eğitim, yaşam tarzı ve toplumsal değerler üzerine interaktif bir sohbet ortamı oluşturdu.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Farklı kültürlerin bir araya gelmesine imkan sağlayan etkinliğin, öğrencilerin yabancı dil öğrenimine yönelik motivasyonlarını artırırken, kültürlerarası anlayış ve iletişimi güçlendiren önemli bir deneyim sundu" dedi.

Programın sonunda konuklara, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yasin Acar tarafından teşekkür belgeleri verildi.