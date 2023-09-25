Darüşşafaka Cemiyeti tarafından başlatılan "Eğitim Bizden, Yuva Sizden" kampanyası kapsamında BSH, eğitim kurumunun yeniden inşa edeceği kampüse bir derslik yaptırarak kapasite artırımına katkıda bulunuyor.

Deprem bölgesindeki çocuklara nitelikli eğitim olanağı tanımak amacıyla kampüsünü büyütme kararı alan Darüşşafaka Cemiyeti’nin destek çağrısı, BSH’de karşılık buldu. Eğitim kurumunun “Eğitim Bizden, Yuva Sizden” kampanyasına katılan şirket, İstanbul-Maslak’ta yeniden inşa edilecek Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsüne bir derslik kazandırarak depremzede çocuklar başta olmak üzere tüm çocukların eğitimde fırsat eşitliği hakkına destek veriyor.

Yapılan açıklamaya göre, şubat ayında gerçekleşen, Kahramanmaraş ve Hatay merkez üslü büyük deprem felaketi yaklaşık 3 milyon çocuğu etkiledi. Kampanya ile inşa edilecek yeni kampüste, depremden etkilenen çocuklara 5. sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim imkânı sağlanması için kontenjan oluşturulacak. Darüşşafaka Cemiyeti’nin 160 yılı aşkın süredir devam ettirdiği eğitimle yaşamları değiştirme misyonunu paylaşan BSH, "Eğitim Bizden, Yuva Sizden" kampanyasına verdiği destekle ülkemizin geleceğini şekillendirecek nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

“Gelecek yüzyılların ‘Bilim Ordusu’nu güçlendiriyoruz”

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi (REM) CEO’su Gökhan Sığın, kampanyaya verilen desteğe ilişkin şunları söyledi: "Şirket olarak, 1863 yılından bu yana ’Eğitimde Fırsat Eşitliği’ misyonuyla çocuklara nitelikli eğitimle yeni bir yaşamın kapılarını açan Darüşşafaka’nın bu çok değerli kampanyasını yürekten destekliyoruz. Toplumsal sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve Türkiye’de eğitime yapılan her katkının geleceğimizi daha aydınlık kılacağına inanıyoruz. Bu nedenle Darüşşafaka ile el ele vermekten ve çocuklarımızın eğitimine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” Cumhuriyet’imizin 100. yılını kutlarken, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur” sözünden ilham aldıklarını belirten Sığın, “Uzun yıllardır, nitelikli eğitimi desteklemek, fırsat eşitliği oluşturmak ve donanımlı iş gücü gelişimine katkı sağlamak amacıyla pek çok yaş grubundan öğrencilere ve gençlere yönelik projeler yürütüyoruz. Bugüne kadar çocuklarımıza ve gençlerimize sunduğumuz eğitim olanaklarının yanı sıra staj ve istihdam fırsatları oluşturarak, gelecek yüzyılların ‘Bilim Ordusu’nu güçlendiriyoruz. Bu anlamda, ‘Eğitim Bizden, Yuva Sizden’ kampanyası bizim için özel bir yere sahip. Kampanyaya verilen desteğin gün geçtikçe büyümesini ve BSH’nin attığı adımın iş dünyasından gelecek yeni desteklere vesile olmasını diliyoruz.”

“Depremden etkilenen çocuklarımız için kampüsümüzü yeniden inşa ediyoruz”

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç ise BSH’nin verdiği desteğin önemine dikkat çekerek şunları ifade etti: “Darüşşafaka, yardımsever birey ve kurumların bağışlarıyla yalnızca babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz yetenekli çocuklarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmüyor, aynı zamanda ülkemizin geleceğini şekillendirecek yeni nesilleri de yetiştiriyor. Cemiyetimiz, 1863 yılından bu yana bu sorumlulukla güzel ülkemizin her bir köşesinden sınavla belirlediği 1000’e yakın öğrenciye 5. sınıftan liseden mezun oluncaya kadar eğitim kurumlarımızda tam burslu, yatılı ve İngilizce ağırlıklı eğitim olanağı sunuyor. Yakın zamanda yaşadığımız deprem felaketinin ardından depremden etkilenen çocuklarımıza iyi bir eğitim imkânı sağlamak için kontenjanımızı artırdık ve kampüsümüzü yeniden inşa etme kararı alarak ‘Eğitim Bizden, Yuva Sizden’ kampanyasını başlattık. Örnek bir tutumla bir dersliğin yapımını üstlenen BSH’nin desteği ile bilgi çağının kampüsünü inşa etme hayalimize bir adım daha yaklaştık. Çocuklarımızın hayatlarını ve Türkiye’nin yarınlarını eğitimle değiştirme hedefimizi paylaşan tüm birey ve kuruluşları kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz.”