Meteoroloji'nin haftalık olarak açıkladığı hava durumu tahminine göre; 9 Kasım perşembe günü batıdan soğuk hava dalgası gelecek, İstanbul ve kuzey kesimlerde ise kuvvetli yağış bekleniyor. Cuma günü Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağışlar etkisini sürdürecek. Hafta sonu İstanbul ve Ege'de kuvvetli yağış tekrardan etkisini gösterecek.

KASIM ORTASINDA KAR GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise perşembe gününden itibaren Türkiye'nin yağışlı havanın etkisine gireceği belirterek; "Marmara'da perşembe pazar yağış var. Önümüzdeki hafta da yağışlar bölgesel olarak devam edecek. Yağışla birlikte haftaya sıcaklıklar da ciddi düşecek. Ay ortası 15 Kasım gibi Anadolu'ya kar yağışı görülecek" dedi.

Ayrıca Şen, İstanbul barajlarındaki su seviyesine dikkat çekerek uyarılarda bulundu:

Bundan sonra İSKİ'nin bu işi iyi yönetmesi lazım. Köprüden önce son çıktıktan sonra iyi bir yol takip etmek gerek.Biz yayın yaparken Eylül, Ekim, Kasım'da yağışlar çok azalacak demiştik. Buna karşın savunma şuydu; 'Hiçbir zaman sıfır yağış olmaz. Yağışlar olacak'

Yağmadı işte ne oldu? Bu duruma düştük. Bilime güvenip bir takım tedbirlerin alınması gerekliydi. Taaki geçen seneden. Şimdi önümüzdeki haftada yağışlar var ama geçtiğimiz aylardaki yağışsızlıkları telafi etmeyecek. Bundan sonra su yönetiminin iyi yapılması lazım. Terkos'daki dip suyu kullanılıp kullanılmayacak mı? Bana göre dip suyunu kullanmak sakıncalı. Başka da alternatif kalmıyor maalesef.

"ZEMİNİN SUYA DOYMASI GEREKİYOR"

Adil Tek İstanbul'un aldığı yağışlardan sonra barajlardaki doluluk oranının düşmesini değerlendirdi. Tek, "Havadaki nemin azalması ve güneydeki akışlar fazlaydı. Onun için buharlaşma fazlalaşıyor. Zeminden de su çekiliyor. Aldığımız haberler zeminden de suyun çekildiği yönünde. Zemin suyu biriktirme yapıyor. Baraj seviyesini yukarı taşımıyor, önce alt seviyedeki suyun dolması gerekiyor, zeminin doyması gerekiyor. Yağışın bir kısmı oralara gitmiştir muhakkak. Ama tabi ki düşme miktarı önceki düşüşler kadar fazla değildir. Barajlara tabi ki bu yağışlardan dolayı su gitti. Ama bu su yeterli değil. Önümüzdeki dönemde yağacak yağışlar bu seviyeyi korumamıza yardım edecek en fazla. Bu seviyeleri çok yukarı taşımayacak" sözlerini kullandı.