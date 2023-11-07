Toplanan kadınlar adına açıklama yapan Eda Salim şu ifadeleri kullandı;



“Bizler vicdan sahibi Sivil Toplum Örgütlerinin Kadın Temsilcileri ve anneler olarak İsrail’in Gazze Şeridi’nde 15 gündür sürdürdüğü katliama “DUR” demek için buradayız. Bizimle aynı duyguları paylaşan herkesi İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını bir an önce durdurması için harekete geçmeye davet ediyoruz. Apartheid rejimi, yaklaşık yüz yıldır Filistinlilerin topraklarını işgal ederek defalarca katliam gerçekleştirdi. İki milyondan fazla insanın yaşadığı Gazze Şeridi’ne ise 17 yıldır abluka uygulayarak bölgeyi adeta bir toplama kampına çevirdi. Gazze Şeridi’ne yönelik yıllardır süren bombalı saldırılarda sahilde piknik yapan aileleri, sokakta oyun oynayan çocukları, hastanelerde tedavi bekleyen hastaları, ibadethaneleri, insanın en güvenli sığınağı olan evlerinde aileleri, en çok da kadın ve çocukları hedef aldı. Ve maalesef Gazze’de hiçbir yer güvenli değil. Gazze’de devam eden saldırılarda okullar, camiler, hastaneler vurularak dünyanın gözü önünde savaş suçu işleniyor. İşgalci İsrail Yönetimi askerlerine yargılanmayacaklarının güvencesini vererek bunun yolunu açtı ve tam 15 gündür bütün uluslararası hukuk kurallarını ve insanlığı ayaklar altına aldı.”



“Bu sürecin son halkası olarak Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği katliamlarda yine yüzlerce kadın ve çocuk işgalcilerin açık hedefi oldu. 17 Ekim Salı gecesi İsrail’in El-Ehli Baptist Hastanesi’ni bombalaması sonucu büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 500’den fazla insan katledildi. İşgalci İsrail, daha güvenli olduğunu düşündükleri için sığındıkları hastanenin bahçesinde oyun oynayan, yemek yiyen ve savaş ortamında yaşama tutunmaya çalışan masum çocuk ve kadınları vahşice katletti. Anneler ve babalar çocuklarının paramparça olan cesetlerini toplayıp poşetlere koyarak defnetmek zorunda kaldı.”