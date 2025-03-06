Emlak vergisi için taksit ödemeleri ve beyanname verme dönemi de başladı.

Emlak vergisinin ilk taksiti Mayıs ayı sonuna kadar, kira geliri vergisinin ise beyanname ile birlikte 2 Nisan’a kadar ödenmesi gerekiyor.

Milyonlarca emekli, emlak vergisinden muaf olup olmadığını merak ediyor. Buna göre, yalnızca bir konutu bulunan emekliler, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi gibi ödemelerden muaf tutuluyor. Kira geliri elde eden emekliler ve diğer mükellefler ise, 2024 yılı kira geliri 33 bin TL'yi aşarsa beyanname vermek zorunda. Mükellef, kirada oturuyorsa vergi ödememesi de mümkün olabiliyor.

Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, Sabah'ta yayımladığı haberine göre, emekli olunan tarihten sonraki yıl içinde emlak vergisi ödenmiyor. Yani 2024 yılında emekli olanlar 2025 yılı için emlak vergisi ödemeyecek.

VERGİ ÖDEMEK İSTEMEYENLER DİKKAT!

Emlak vergisi ödememek için detayları merak eden vatandaşlar için ise Erdem, şunları sıraladı:

"Emeklinin 200 metrekareden küçük Türkiye sınırları içinde tek konutunun olması isteniyor. Eğer bu tek konut sadece yılın bir döneminde oturulan yazlık ya da yayla evi ise muafiyet kapsamında yer almıyor. Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar muafiyet kapsamında bulunuyor. Ayrıca emeklinin çalışmaması şart"

Emlak vergisinden muaf olmak isteyen emekliler, konutun bulunduğu belediyeye başvurarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bu işlem ile emlak vergisi sıfırlanabiliyor. Emlak vergisini ödemiş olan emekliler ise yine belediyeye dilekçe ile müracaat ederek 'yersiz' olarak ödedikleri vergileri 5 yıl geriye dönük alabiliyor.

'GERÇEK GİDER' YÖNTEMİ

Konutunu kiraya veren hem de kirada oturan emekliler ise 'gerçek gider' yöntemini seçerek kira bedelini gider olarak düşebiliyor. Erdem, bunu yapan emekliler için, "Bu durumda ödediği kira bedellerini kira gelirinden düşerek daha az vergi verebiliyor. Hatta kira giderine göre hiç vergi de çıkmayabiliyor" sözlerini kullandı.

Evini akrabasına ücretsiz kullandıranlar için ise Erdem şu cümleleri sarf etti:



"Birinci dereceden akrabalara ücretsiz verilen konutlar için kira geliri beyannamesi ve vergi işlemi yapılmıyor. Evin koruması için tahsis edilen kişiler de ücretsiz olarak kalabiliyor ve vergiye tabi olmuyor. Akrabalara ya da tanıdıklara ücretsiz tahsis edilen konutlar için emsal kira bedeli belirlenerek beyanname verilmesi ve vergi ödenmesi gerekiyor"

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI VERİLECEK!

Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

Kira gelirlerine ilişkin verilecek. Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek.

Birinci taksit, damga vergisiyle 2 Nisan'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek. Beyannamelerin, süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.