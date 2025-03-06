Yılın ilk iki ayında ihracatın yüzde 2,1 oranında bir artış gösterdiği ifade edildi.

İthalat ise şubat ayında yıllık yüzde 3,8 oranında artarken, altın ve enerji hariç ithalat yüzde 3,1 azaldı. Altın ve enerji hariç dış ticaret dengesinin iyileştiği vurgulandı.

Bakan Şimşek, küresel ticaretteki artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB’nin zayıf büyüme görünümü ve doğal gaz fiyatlarının etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında bir artış olabileceğini, ancak sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini beklediklerini söyledi. Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"İhracat şubat ayında parite etkisi, gün eksiği ve olumsuz hava koşulları kaynaklı yıllık yüzde 1,5 daralırken ilk iki aydaki artış yüzde 2,1 gerçekleşti. Şubatta ithalat yıllık yüzde 3,8 artarken altın ve enerji hariç ithalat ise yüzde 3,1 azaldı. Böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi iyileşti. Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB’nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz. Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz."